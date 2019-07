Today marks the immediate availability of KDE Frameworks 5.60.KDE Frameworks 5.60 is the latest monthly update for this collection of add-on libraries complementing Qt5. Some of the changes with KDE Frameworks 5.60 include:- Qt 5.11 or newer is made a hard requirement.- Many Baloo fixes.- New BluezQt Bluetooth APIs for media transport and LE (Low Energy).- Many KIO fixes.- Various updates to Kirigami.- A proof-of-concept protocol for KWayland to provide key-state data engine support.- Solid will now shouw mounted overlay file-systems via fstab.- KDE syntax highlighting has updates for C++20, CMake 3.15, and improved Fortran highlighting.More details on the Frameworks 5.60 changes via KDE.org